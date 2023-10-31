Шары из угля украсят новогоднюю елку Кузбасса

Шары из угля украсят новогоднюю елку, которую Кузбасс представит на ВДНХ, сообщила пресс-служба администрации правительства региона.

Девять черных шаров, которые станут основой композии на кузбасской елке, готовит Вера Ловчиновская из Кемерова. Для снижения веса игрушки за основу берется сфера из пенопласта, на которую мастерица наклеивает кусочки и пластинки угля. Каждый из шаров художник оформит мини-сюжетом о промышленности, природе, культуре региона.

Проект «Елки России на ВДНХ» стартует 1 декабря. Там откроют аллею из 89 живых праздничных елей — по числу регионов страны.

Помимо угольных шаров на елке будут национальные шорские куколки и подносы, расписанные в уникальной кемеровской технике.