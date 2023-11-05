Эксперт рассказал о переводах из‑за которых блокируют карты

Системы искусственного интеллекта (ИИ), работающие в российских банках, могут заблокировать карту клиента при регулярном снятии крупных сумм, предупредил заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Искусственный интеллект обрабатывает транзакции на базе математических моделей и распознает признаки нетипичной для каждого клиента операции. Регулярное снятие крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены, вызывает у ИИ подозрения, пояснил «Прайм» эксперт.

Тогда, по его словам, платеж задержат для дополнительной проверки, пояснил эксперт. «После нее информация возвращается в систему платежей, клиента просят подтвердить транзакцию через код из СМС, отпечатком пальца, ответом на звонок из банка», — уточнил Магомедов.

В то же время близость отправителя и получателя (родственные или рабочие отношения) снижает вероятность ложного срабатывания системы противодействия мошенничеству.

Эксперт отметил, что слова, указанные в строке «назначение платежа», не имеют решающего значения для искусственного интеллекта.