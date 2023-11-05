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Порнозвезда назвала единственный недостаток своей работы

Источник:
The Mirror
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Звезда «взрослого контента» Энни Найт
Звезда «взрослого контента» Энни Найт
Фото: © социальные сети

Австралийская порнозвезда Энни Найт, переспавшая с 300 мужчинами за год, единственным минусом своей работы считает злобные комментарии хейтеров в ее адрес, рассказала она в эфире шоу The Kyle And Jackie O Show.

«Самое отстойное — это потоки ненависти, которые вы получаете в социальных сетях», — приводит слова Найт британское издание The Mirror. «В основном это мужчины. Они говорят ужасные вещи и критикуют мою внешность. Больше всего любят оставлять комментарии про мой массивный лоб», — добавила она.

Найт в 2000 году уволили с должности маркетолога после того, как ее начальство узнало, что она выкладывает «взрослый контент» на OnlyFans. 26-летняя девушка, которую окрестили «самой сексуально активной женщиной Австралии», восприняла это стоически.

«И у нее, вероятно, есть на то веские причины. Найт в год теперь зарабатывает порядка 1,8 миллиона австралийских долларов (примерно 1,14 миллиона долларов). Страницу на платформе для взрослых она завела, чтобы просто скопить на дом, но финансовый успех превзошел все ее ожидания», — отметило издание. 

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