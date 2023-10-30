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Криптовалюта набрала популярность в России из‑за санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Число инвесторов в криптовалюту в России растет, в России было открыто более 13 миллионов кошельков, сообщил первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Рост инвесторов в криптовалюте растет. В прошлом году в Российской Федерации было открыто более 13 миллионов кошельков. Мы видим заголовки СМИ, об этом говорят федеральные лица, люди начинают постепенно заинтересовываться. Идет естественный рост, в том числе за счет санкций», — рассказал «Парламентской газете» Ткачев.

По его словам, во многом это связано с антироссийскими санкциями, так как компании могут рассчитываться с иностранными партнерами с помощью криптовалюты.

«Компании, которые могут торговать с помощью криптовалют, не попадают под это санкционное давление, потому что отслеживать платеж становится в разы сложнее. На сегодняшний день систем международного контроля, касающихся переводов именно в криптовалюте, нет», — сказал Ткачев.

Он также добавил, что будет создана специализированная банковская организация, которая будет проводить транзакции с криптовалютами, чтобы обеспечить бизнес цифровой ликвидностью для проведения трансграничных платежей. И тогда уже в следующем году появятся первые сделки, когда из госкорпораций или государственная компания провела первую сделку с международной компанией с использованием криптовалюты или цифрового рубля.

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Экономика #Деньги #IT-бизнес
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