Бойцы из Сибири и ДНР спасли птенца сыча, он выпал из гнезда при обстреле в зоне специальной военной операции, теперь это питомец батальона.

«Малыш с большущими глазами попал в руки наших солдат неожиданно. При обстреле выпал из гнезда почти в окоп. Ребята не смогли оставить птенца, он был совсем крохой без перьев, не умел летать и даже есть. Один бы точно не выжил», — сообщается в телеграм-канале гуманитарной миссии «Лето в бронежилете».

Парни забрали его к себе в штаб, там вылечили и откормили. С тех пор он признал в них родителей и не хочет расставаться.

Однажды бойцы ехали из одной деревни в другую, сыч потерялся. Но оказалось, что он просто залез в запаску и ехал с ними всю дорогу. Птицу вытащили и посадили в машину. Так пернатый и путешествует с позиции на позицию. Сыч стал талисманов батальона, сейчас бойцы думают, как его назвать, среди вариантов Зема или Пират.