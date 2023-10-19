Сына и тещу Стаса Намина нашли убитыми

Сын музыканта Стаса Намина Артем Микоян и теща Полина Ткаченко найдены мертвыми в собственном коттедже, по версии следствия, их убили.

«По предварительным данным 85-летняя Полина (по уточненным данным Прасковья) Ткаченко и 30-летний Артем были убиты около девяти вечера. Женщина погибла от удара ножом в грудь, Артему же были нанесены сразу несколько ударов ножом. По подозрению в убийстве задержан их родственник», — сообщает StarHit со ссылкой на источник в СК.

Подробности трагедии в семье Намина

В преступлении подозревают приемного сына Намина, который был сводным братом Артема Микояна.