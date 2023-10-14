НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Игроков Counter-Strike 2 забанили за новый драйвер AMD

Источник:
Sibnet.ru
641 0

Компания AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 23.10.1 WHQL, в состав которого входила поддержка Anti-Lag+ для Counter-Strike 2. Однако играть с этой функцией в шутер Valve оказалось небезопасно.

Игроки Counter-Strike 2, владеющие видеокартами AMD Radeon, стали массово сообщать о получении блокировки аккаунта Steam от Valve Anti-Cheat при заходе в игру. Выяснилось, что виной всему — функция Anti-Lag+, которая представляет собой технологию снижения задержки.

Разработчики Valve в официальном блоге Counter-Strike 2 посоветовали геймерам не включать в игре Anti-Lag+. Блокировки происходят потому, что Anti-Lag+ вносит правки в файл engine.dll, а любое вмешательство в код игры приводит к срабатыванию античита.

Позднее пользователи обнаружили, что Anti-Lag+ вызывает проблемы и в других популярных многопользовательских проектах. Так, его использование в королевской битве Apex Legends также может привести к бану аккаунта.

Еще по теме
Новый инструмент Adobe научился удалять людей на видео
Новосибирцы создадут программу для распознавания покупателей
Intel намекнула на сроки выхода Windows 12
«Яндекс Браузер» научился кратко пересказывать видео
смотреть все
Хайтек #Софт #Экшены
Как сделать
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
03.10.23, 12:33
2482
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
12247
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
14571
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
18007
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
18169
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
4149
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
4586
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
8378
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
22721
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
22117
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Тюрьма и штрафы: какие грибы нельзя собирать с 12 октября
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

Nik3316

т.е. если они не меняли конституцию, но правят жосче и дольше чем ВВП, это что то меняет?))) логика интересная,...

pepelmetal

Зато без "европейских ценностей"

scorpion2777

КАПИТУЛЯЦИЯ и укрофашистов к ответу.