Игроков Counter-Strike 2 забанили за новый драйвер AMD

Компания AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 23.10.1 WHQL, в состав которого входила поддержка Anti-Lag+ для Counter-Strike 2. Однако играть с этой функцией в шутер Valve оказалось небезопасно.

Игроки Counter-Strike 2, владеющие видеокартами AMD Radeon, стали массово сообщать о получении блокировки аккаунта Steam от Valve Anti-Cheat при заходе в игру. Выяснилось, что виной всему — функция Anti-Lag+, которая представляет собой технологию снижения задержки.

Разработчики Valve в официальном блоге Counter-Strike 2 посоветовали геймерам не включать в игре Anti-Lag+. Блокировки происходят потому, что Anti-Lag+ вносит правки в файл engine.dll, а любое вмешательство в код игры приводит к срабатыванию античита.

Позднее пользователи обнаружили, что Anti-Lag+ вызывает проблемы и в других популярных многопользовательских проектах. Так, его использование в королевской битве Apex Legends также может привести к бану аккаунта.