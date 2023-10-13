ЛДПР предложила скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

ЛДПР предложила снижать в два раза транспортный налог для автомобилистов и мотоциклистов, не нарушавших ПДД в течение года, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

Статью 361 Налогового кодекса дополнят положением, по которому аккуратные водители смогут оплатить транспортный налог в размере 50% от установленной налоговой ставки на свое транспортное средство.

«Водители, которые ездят без нарушений, заслуживают похвалы, в том числе и в финансовой форме. Снижение вполовину размера транспортного налога замотивирует профессиональных шоферов избегать опасных ситуаций, а для автолюбителей станет приятным бонусом», — пояснил ТАСС Слуцкий.

По его словам, подобная инициатива поспособствует повышению культуры вождения, а также замотивирует людей быть осторожными.