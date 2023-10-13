НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ЛДПР предложила скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

Источник:
Sibnet.ru
329 0

ЛДПР предложила снижать в два раза транспортный налог для автомобилистов и мотоциклистов, не нарушавших ПДД в течение года, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

Статью 361 Налогового кодекса дополнят положением, по которому аккуратные водители смогут оплатить транспортный налог в размере 50% от установленной налоговой ставки на свое транспортное средство.

«Водители, которые ездят без нарушений, заслуживают похвалы, в том числе и в финансовой форме. Снижение вполовину размера транспортного налога замотивирует профессиональных шоферов избегать опасных ситуаций, а для автолюбителей станет приятным бонусом», — пояснил ТАСС Слуцкий.

По его словам, подобная инициатива поспособствует повышению культуры вождения, а также замотивирует людей быть осторожными.

Еще по теме
Верховный суд вернул права лишенному за «обгон паровозиком»
ГИБДД проведет тотальные проверки на дорогах
Госдума предложила изменить правила выдачи водительских прав
Блогер протестировал, сколько можно выпить за рулем
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы
Обсуждение (0)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Один из многих

Как громко сказано. Вот если бы на 30!

Батя на диване

не пугайте так,я уже подумал что этот не хороший человек вернулся в Россию

Twilight88

Так давай обрушим его до 1000 за доллар) Прикинь сколько выгоды для нашей экономики 🤣

gena415

у нас и цена на бензин на заправках резко рухнула .за не полные пол года выросла на 3 -5 рублей а в...