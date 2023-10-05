Сериал «Локи»: возвращение хитроумного бога обмана

Второй сезон сериала Marvel «Локи» про похождения асгардского бога хитрости и обмана 5 октября выходит на стриминговом сервисе Disney+. Он шире раскроет тайны мультивселенной и позволит Локи сделать шаг на пути воссоединения с названым братом – громовержцем Тором.

Сериал состоит из шести эпизодов, он войдет в пятую фазу киновселенной. Новые эпизоды будут выходить по четвергам.

О чем история?

После того, как альтернативный Локи украл Тессеракт в «Мстители: Финал», он попал в Управление временными изменениями. Это бюрократическая организация, существующая вне пространства и времени, следящая за целостностью основной временной линии и уничтожающая все ответвления и «варианты» проживающих там людей и иных существ.

Локи должны были уничтожить, как один из «вариантов», но управление попросило его помощи в борьбе с альтернативной версией его же, оказавшейся женщиной Сильвией. Неожиданно Локи перешел на ее сторону и узнал правду об управлении. В Конце времени он встретил Того, кто остается — самую лояльную версию Канга Завоевателя, управляющего мультивселенной.

Сильвия убила Канга и этим освободила мультивселенную, после чего Управление временными изменениями столкнулось с массовым разветвлением таймлайнов. Вернувшись в УВИ, Локи понял, что смерть Канга изменила реальность, и теперь ни союзники, ни враги его не узнают.

«Второй сезон сериала „Локи“ начинается после шокирующего финала первого сезона, когда Локи оказывается втянутым в битву за душу организации „Управление временными изменениями“. Вместе с Мобиусом, Охотником B-15 и командой новых и вернувшихся героев, Локи путешествует по постоянно расширяющейся и все более опасной мультивселенной в поисках Сильвии, судьи Ренслейер, мисс Минуты и истины о том, что значит обладать свободой воли и славной миссией», – гласит синопсис сериала.

К ролям вернутся Том Хиддлстон (Локи), Оуэн Уилсон (Мобиус), София Ди Мартино (Сильвия), Гугу Мбата-Роу (судья Равонна Ренслейер) и Юджин Кордеро (секретарь управления, охотник). Джонатан Мэйджерс представит другой вариант Канга Завоевателя.

Воссоединение братьев

Изначальная история асгардских названных братьев Тора и Локи была тесно переплетена, они прошли чрез противостояние, предательства, смерти и достигли взаимопонимания прямо перед тем, как Танос убил Локи на глазах плененного старшего брата.

«Даю тебе слово — солнце вновь воссияет над нами!» — сказал Локи брату перед тем, как погибнуть в начальной сцене «Мстителей: Война бесконечности». После этого поклонники шоу ждали воссоединения братьев в «Финале», а затем и в других проектах, где появлялся один из них. Учитывая способность Локи дурить всех и вся это было ожидаемо, но так и не произошло.

Однако исполнительный продюсер «Локи» Кевин Райт заявил в интервью Variety, что воссоединение божественных братьев всегда было одной из главных целей.

«Думаю, что „вновь освещающее Локи и Тора солнце“ всегда было приоритетом истории, которую мы рассказываем. Но, чтобы эта встреча стала действительно значимой, мы должны эмоционально привести Локи к определенной точке. Я считаю, что это было целью двух сезонов шоу», — объяснил он.

Райт намекнул, что второй сезон будет более личной историей, которая не только покажет исследование мультивселенной, но и трансформацию главного героя. Вероятно, к концу шестой серии он очень захочет вернуться к брату.

Это следует и из того, насколько в первом сезоне Локи потрясла запись с реакцией Тора на его гибель в основном таймлайне. Не оставил Локи равнодушным и рассказ одной из собственных альтер-версий – подростка-Локи, убившего своего брата много лет назад.

Первые отзывы

Премьера еще впереди, но в Лос-Анджелесе журналистам уже показали первые четыре эпизода. Мнения критиков разделились. Кто-то считает, что шоу смогло удержать планку качества, кто-то отмечает предсказуемый и затянутый сюжет.

Брайан Труитт из USA Today подчеркивает, что в своих лучших проявлениях «Локи» выглядит самосознательным, абсурдным и бессмысленным. Иногда кажется, что нужна степень по теоретической физике, чтобы понять все это. Сильная работа персонажей отчасти компенсирует это, как и хорошее чувство юмора.

«Новый сезон «Локи» — это беспорядочное путешествие во времени, научно-фантастический триллер и комедия на рабочем месте, объединенные воедино, и напоминание о том, что странная креативность по-прежнему имеет большое значение в MCU», — пишет критик.

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Бен Трэверс из IndieWire считает, что второй сезон «Локи» не развивается, не выдвигает на передний план лучшие части и не избегает застоявшейся привычности, мешающей скучному потоку недавних проектов Marvel.

«Завидный актерский состав растрачен. История движется по кругу. Стиль, наполненный забавным реквизитом и уникальным дизайном, привлекателен, но бессмысленные объяснения и суета не дают насладиться им», — отмечает он.

А Джошуа Паттон из CBR уверяет, что второй сезон «Локи» — более обширная и сложная история, чем первый сезон, и это делает его веселым и трогательным, критик требует еще пять сезонов этого шоу.

Неизвестно, сколько сезонов у шоу еще впереди, это зависит от успеха премьеры. Но Райт уже намекнул, что история Локи не рассказана до конца.

«Мы, конечно, думаем о том, как мы можем продолжать рассказывать истории УВИ и Локи. Первый и второй сезоны всегда задумывались как две главы одной и той же книги. Мы хотим закрыть эту книгу, и я думаю, что на полке еще много книг», — сказал он на пресс-конференции, посвященной выходу шоу.