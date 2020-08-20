«Сломать мозг»: фильмы с невероятно сложным сюжетом

Кинотеатры Новосибирска готовятся распахнуть двери для киноманов и «первой ласточкой» станет долгожданный блокбастер «Довод» от признанного мастера сложных сюжетов режиссера Кристофера Нолана. В предвкушении события мы решили представить свой топ фильмов, разобраться в сюжетных перипетиях которых сложно даже для искушенного киномана.

«Магнолия»

Эпическая драма Пола Томаса Андерсона впитала в себя квинтэссенцию образов персонажей, сообразующих вместе плотное действие из разных судеб и сюжетных линий. Не зря именно эта картина многими критиками и зрителями оценивается как лучшая работа культового режиссера – Андерсон показал суть всей жизни.

Фото: © кадр из фильма «Магнолия»

50-й Берлинский кинофестиваль удостоил «Магнолию» главным призом Золотой медведь. События ленты происходят в Сан-Фернандо, штате Калифорния, где в результате случайных совпадений судьбы разных героев пересекаются. В запутанном сюжете есть дождь из лягушек, непутевый коп, гей, наркоманка. Герои плывут по жизни, сложные перипетии героев образуют вместе волнующее и интригующее зрелище, раскрываясь в финале красивым катарсисом.

«Красота по-американски»

Сэм Мендес до успеха своего «1917» дебютировал на зависть всем новичкам. Лента «Красота по-американски» рассказывает историю 42-летнего Лестера Бернема, он живет скучной жизнью рекламного агента, но влюбляется в подругу своей дочери, после чего в нем зарождается сильное желание жить.

Сюжет картины не поддается однозначной трактовке даже после пары просмотров. Картина, выигравшая пять Оскаров, в том числе премию «Лучший фильм», дарит мощную смысловую нагрузку. Многие говорят, что это фильм о смысле жизни, серости бытия, или о поиске себя, даже когда весь мир будто бы против тебя. Сэм Мендес подмечает, что его фильм можно трактовать по-разному, как и трансформацию героев в течение фильма, и понимание мотива «счастья» в финале.

«Малхолланд Драйв»

Дэвид Линч по праву считает королем абсурда и загадочности. «Малхолланд Драйв» лучшая работа маэстро. Идеи, которые зародились в «Синем бархате» и культовом сериале «Твин Пикс», сложились в единый паззл в ленте 2001 года.

По сюжету загадочная девушка и начинающая свой путь в Голливуде актриса (Наоми Уоттс) пытаются понять причину потери памяти девушки после пережитой ей автомобильной аварии, и попадают в водоворот странных событий. Лента - лебединая песня Линча, получившая приз за режиссуру Каннского кинофестиваля 2001 и занявшую первое место среди лучших фильмов первого десятилетия XXI века, по мнению критиков. Сюжет фильма полон интерпретаций.

Фото: © кадр из фильма «Малхолланд Драйв»

Линч сам оставил для зрителя несколько подсказок и выпустил их в DVD-издании фильма. Наиболее известная трактовка запутанного сюжета говорит о том, что все происходящее является сном одной из героинь, так как сон бы объяснил всю странность образов – загадочного бомжа, красной лампы, таинственного клуба, других образов культового режиссера.

«Донни Дарко»

«Донни Дарко», неофициальный брат фильмов «Малхолланд Драйв» и «Красота по-американски», снят дебютировавшим Ричардом Келли в жанрах научная фантастика и мистика. Идейно напоминающий Линча, «Донни Дарко» получил культовое признание после выпуска на видео и неудачного проката. Сюжет разворачивается в октябре 1986 года и повествует о парне-неудачнике (Джейк Джилленхол), пережившего несчастный случай и открывший после него способность менять свое окружение, друзей, близких, и даже воздействовать на течение времени.

Сюжет фильма столь неординарен, что режиссер лично выпустил на видео режиссерскую версию, в которой объяснил несколько вещей. Здесь тема параллельных реальностей и путешествий во времени идет с темой иллюзорности и нереальности мира протагониста. Например, одна трактовка утверждает, что причиной всего временная петля.

«Большой Лебовски»

Лучшая картина культовых братьев Коэн, мастеров «нео-вестерна», повествует о жизни Чувака (Джефф Бриджес), который считает себя невозмутимым и счастливым во всем человеком. Однажды он сталкивается с гангстерами, принимающими его за миллионера-однофамильца, крадут жену однофамильца, веря, что Чувак обязательно выкупит ее из рук злоумышленников.

Фото: © кадр из фильма «Большой Лебовски»

Трактовка простого сюжета неоднозначна. Неудачный коммерческий «успех» мог поставить на ленте крест, но она обрела огромную фан-базу, этот фильм был на слуху у всех при зарождении интернета, и спустя годы заманивает новых фанатов. На фоне ленты зародилось целое философское учение, фильм растащили на цитаты. Многие критики, пытаясь объяснить феномен фильма, делают обзоры на тему, что главный герой на фоне «сюжетного беспорядка» столь невозмутим и расслаблен, что это зацепило всех почитателей ленты. И правда, спокойствие героя, вопреки всему, помогает ему выпутываться из всех передряг, также Чувака спасает черный юмор.

«Платформа»

«Платформа», недавняя испанская научно-фантастическая новинка с Netflix, мгновенно стала популярной. Премьера на кинофестивале Торонто обернулась для фильма победой в категории «Полуночное безумие». По сюжету, напоминающему культовый фильм «Куб», герой соглашается на участие в эксперименте и попадает на загадочную платформу, где становится ее пленником. Сколько всего уровней, как и платформ, неизвестно, но главная цель ее обитателей – выжить.

Сюжет фильма, как и финал, можно трактовать по-разному. Если учитывать, что платформ множество, и каждая находится на своем этаже, то можно посчитать сюжет этой ленты библейским. Главный герой сначала спускается на нижние уровни замкнутого «ада», и затем вместо него вверх на платформе поднимается невинная девочка. Все это намекает на метафоричность и религиозность всей картины. Одних не удовлетворила незаконченность финала, другие стали рассуждать, что фильм - метафора человеческого общества.

«Сталкер»

«Сталкер», самая известная экранизация братьев Стругацких, фильм-притча Андрея Тарковского, повествующая о загадочной зоне, где якобы существует некая комната, исполняющая все желания. В эту зону и отправляются герои вместе с проводником – Сталкером.

Время и место действия остаются неизвестны, как и имена героев, что вносит элемент таинственности. Сюжет до финала сбивает всех с толку: вдруг Сталкер на самом деле отчаявшийся неудачник и все фантастическое про зону выдумал. Хотя неожиданный финал вносит свои коррективы в понимание фильма, в ленте много христианской и духовной символики, сопровождающей героев в сюрреалистичный мир.

Фильм стал культовым, на Каннском кинофестивале он получил приз экуменического жюри. У «Сталкера» много поклонников, радующихся медитативному темпу ленты и впечатляющей визуальной стороне, во многом именно визуальная сторона раскрывает всю суть «Сталкера».

«Игра»

Дэвид Финчер, «конкурент» Кристофера Нолана в плане холодного стиля, после успеха нео-нуарного триллера «Семь снял «Игру» с Майклом Дугласом. По сюжету Николас Ван Ортон – преуспевающий богач, у которого есть все. На день рождение от брата Николас получает странный подарок – приглашение сыграть в некую Игру.

Фото: © кадр из фильма «Игра»

По словам брата, участие в Игре сможет пробудить в Николасе все позабытые яркие чувства и тягу к жизни. Николас вступает в Игру и вскоре с трудом начинает различать реальность от вымысла. «Игра» получила теплый прием от критиков и зрителей, сам сюжет настолько неординарен, что зритель до последнего сомневается во всех его иллюзорных перипетиях. Финчер проникает во внутренний мир героя, и взламывает его душу, дабы целиком запутать зрителя.