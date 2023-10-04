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Штамм коронавируса «Эрис» нашли в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Штамм коронавируса EG.5 «Эрис» впервые выявили в Красноярском крае, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«При этом значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением данного штамма не ожидается», — говорится в сообщении.

Первые образцы нового штамма ученые выявили в феврале 2023 года. «Эрис» зафиксировали в более 50 странах, в том числе в Китае, США, Великобритании, Турции, а также в отдельных странах Европы и Азии.

Симптомы заболевания при заражении вирусом нового штамма практически не отличаются от ОРВИ или других вариантов коронавируса: головная боль, насморк, чихание, слабость, боль в горле, лихорадка.

Роспотребнадзор при этом уточнил, что новый штамм более «конкурентоспособен» по сравнению с другими вариантами коронавируса и способен лучше уклоняться от иммунной защиты.

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Жизнь #Здоровье #Красноярск
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Топ комментариев

pepelmetal

Ну как же, там их любимые нацисты уничтожаются, переживают

volmen

Над Ереваном, в тот момент когда она туда в гости к родственникам поедет.

Nik3316

страна с бюджетом в месяц... причем заемных денег... и есть же недоразвитые, которые верит в ее светлое...

CaRdan

Ой! У них благорастворение и невероятно высокий уровень жизни! От куда столько бездомных? Однозначно...