Штамм коронавируса «Эрис» нашли в Сибири

Штамм коронавируса EG.5 «Эрис» впервые выявили в Красноярском крае, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«При этом значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением данного штамма не ожидается», — говорится в сообщении.

Первые образцы нового штамма ученые выявили в феврале 2023 года. «Эрис» зафиксировали в более 50 странах, в том числе в Китае, США, Великобритании, Турции, а также в отдельных странах Европы и Азии.

Симптомы заболевания при заражении вирусом нового штамма практически не отличаются от ОРВИ или других вариантов коронавируса: головная боль, насморк, чихание, слабость, боль в горле, лихорадка.

Роспотребнадзор при этом уточнил, что новый штамм более «конкурентоспособен» по сравнению с другими вариантами коронавируса и способен лучше уклоняться от иммунной защиты.