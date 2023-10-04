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Почему стационарный телефон все еще нужен

Источник:
Sibnet.ru
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Станционарный проводной телефон
Фото: Andshel / CC BY-SA 3.0
Стационарный проводной телефон, кажущийся «динозавром» из прошлого века, обеспечит надежную связь в условиях чрезвычайной ситуации, когда интернет и мобильные сети перестанут работать.

Современная мобильная связь имеет огромное количество достоинств и один недостаток — она уязвима. Ее инфраструктура крайне сложна и поэтому может легко выйти из строя в чрезвычайной ситуации. Ее запросто можно перегрузить, когда в условиях ЧП масса людей начнет одновременно звонить друг другу.

В таком случае на помощь придет стационарный телефон. Он не зависит от радиопомех. Даже в условиях полного хаоса благодаря ему можно будет вызвать бригаду скорой помощи, полицию, спасателей или просто узнать, что происходит вокруг. Поэтому многие сохраняют в квартире проводную телефонную связь, как резервную.

Проводная телефонная связь устроена довольно просто. Пара медных проводов соединяет телефон с толстым кабелем, который состоит из множества медных пар. Кабель входит в коммутатор телефонной станции. Там голос оцифровывается и передается до другой станции.

Домашний интернет тоже подключается с помощью проводов, но он зависит от электричества. Без энергии вся интернет-инфраструктура тут же выключится. 

Телефонная проводная сеть устроена гораздо проще: ее можно запитать от аварийных генераторов. Не зря она в обязательном порядке сохраняется в государственных органах власти. 

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melv

Ты про себя любимого? А для меня, как россиянина, жизнь без заокеанских ценностей и поддиктовки - это...

scorpion2777

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