Почему стационарный телефон все еще нужен

Стационарный проводной телефон, кажущийся «динозавром» из прошлого века, обеспечит надежную связь в условиях чрезвычайной ситуации, когда интернет и мобильные сети перестанут работать.

Современная мобильная связь имеет огромное количество достоинств и один недостаток — она уязвима. Ее инфраструктура крайне сложна и поэтому может легко выйти из строя в чрезвычайной ситуации. Ее запросто можно перегрузить, когда в условиях ЧП масса людей начнет одновременно звонить друг другу.

В таком случае на помощь придет стационарный телефон. Он не зависит от радиопомех. Даже в условиях полного хаоса благодаря ему можно будет вызвать бригаду скорой помощи, полицию, спасателей или просто узнать, что происходит вокруг. Поэтому многие сохраняют в квартире проводную телефонную связь, как резервную.

Проводная телефонная связь устроена довольно просто. Пара медных проводов соединяет телефон с толстым кабелем, который состоит из множества медных пар. Кабель входит в коммутатор телефонной станции. Там голос оцифровывается и передается до другой станции.

Домашний интернет тоже подключается с помощью проводов, но он зависит от электричества. Без энергии вся интернет-инфраструктура тут же выключится.

Телефонная проводная сеть устроена гораздо проще: ее можно запитать от аварийных генераторов. Не зря она в обязательном порядке сохраняется в государственных органах власти.