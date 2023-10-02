Норильский фотограф снял северное сияние с самолета

Норильский фотограф Александр Борисов снял северное сияние из иллюминатора самолета и поделился снимком в соцсетях.



По его словам, в полете встретилось такое удивительное явление. «Поверьте, такая красота действительно может оставить неизгладимые впечатления. Благоговейный трепет где-то там в душе, и восхищение, мигом захватывают ваше внимание и разум», — написал Борисов во «ВКонтакте».

Он также заверил, что это настоящие фото, а не сгенерированные нейросетью.

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.