Норильский фотограф снял северное сияние с самолета

Норильский фотограф Александр Борисов снял северное сияние
из иллюминатора самолета и поделился снимком в соцсетях.
По его словам, в полете встретилось такое удивительное явление. «Поверьте, такая красота действительно может оставить неизгладимые впечатления. Благоговейный трепет где-то там в душе, и восхищение, мигом захватывают ваше внимание и разум», — написал Борисов во «ВКонтакте».
Он также заверил, что это настоящие фото, а не
сгенерированные нейросетью.
Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.