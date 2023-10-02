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Норильский фотограф снял северное сияние с самолета

Источник:
Sibnet.ru
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Норильский фотограф Александр Борисов снял северное сияние из иллюминатора самолета и поделился снимком в соцсетях.

По его словам, в полете встретилось такое удивительное явление. «Поверьте, такая красота действительно может оставить неизгладимые впечатления. Благоговейный трепет где-то там в душе, и восхищение, мигом захватывают ваше внимание и разум», — написал Борисов во «ВКонтакте». 

Он также заверил, что это настоящие фото, а не сгенерированные нейросетью.

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.

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Жизнь #Гео #Красноярск
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Топ комментариев

Nik3316

да никто в здравом уме до окончания войны строить заводы не будет... только для попила бабла если

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

pepelmetal

Их тела можно к немецкому посольству сваливать!

Asd10

Да ланцету по фик - Миг 29 или F16 . Хотя идея твоя правильная. Украину надо срочно расходовать.