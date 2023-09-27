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Тысячи мальков нельмы выпустили в реки Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © курорт «Манжерок»

Около 50 тысяч молоди ценной породы рыбы, нельмы, выпустили в сибирские реки, мальков вырастили по заказу курорта «Манжерок» в рамках экологической акции.

На первом этапе более 15 тысяч мальков пресноводной рыбы семейства лососевых выпустили в Обь. На вторым этапе «Манжерок» зарыбил реку Томь. Более 33 тысяч мальков стали обитателями сибирской реки.

Пресс-служба курорта уточняет, что вес каждого малька — чуть более 3,5 грамма.

Работы проводились совместно с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Места для выпуска выбирали с учетом гидрологических условий и наличий кормов.

По мнению самих специалистов, мальки нельмы, выращенные в искусственных условиях, адаптированы к вирусам и заболеваниям, которые считаются уязвимыми для мальков, родившихся в природе.

«Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры нашего курорта. Восстановление популяции особо ценных пород рыб — это часть экологической программы. Мы уверены, такая работа позволит сохранить биологическое разнообразие на десятки лет», — отметил гендиректор курорта Владимир Щербинин.

Отмечается, что в последнее время численность нельмы, традиционного обитателя крупных сибирских рек, неуклонно снижается. Выпуск мальков в реки позволяет влиять на этот процесс.

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