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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыто количество ЛГБТ-военных среди ВСУ

Источник:
РИА Новости
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Порядка пяти тысяч ЛГБТ-военных служат в рядах ВСУ, сообщила бывший представитель украинской теробороны, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло.

Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым отметила, что есть более лояльные к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией подразделения и командиры ВСУ.

К таким, в частности, Эштон-Чирилло отнесла известного командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова, с которым Эштон-Чирилло вела переговоры о вступлении в его подразделение.

«Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления», — рассказала она пранкерам. Ролики ее беседы с пранкерами размещены в их официальном телеграм-канале.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Qprovessional

Зачем ему зарплата, если он на полном гособеспечении, включая самолеты, кортежи, отдельные структуры...

ball-n-wall

Националистический оскал Запада. Муки сброшены, не удивлюсь если у Трюдо в тот момент были носки с фашистской...

cre

Вспомнилось:- Сколько букв "н" в слове "Таллин"?- Ни одной, потому что это Ревель.

MuCbE

Заголовок укросми - "Тысячи тонн боеприпасов было потрачено для поражения российских ракет".