Порядка пяти тысяч ЛГБТ-военных служат в рядах ВСУ, сообщила бывший представитель украинской теробороны, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло.

Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым отметила, что есть более лояльные к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией подразделения и командиры ВСУ.

К таким, в частности, Эштон-Чирилло отнесла известного командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова, с которым Эштон-Чирилло вела переговоры о вступлении в его подразделение.

«Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления», — рассказала она пранкерам. Ролики ее беседы с пранкерами размещены в их официальном телеграм-канале.