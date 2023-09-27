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Пожар на свадьбе в Ираке убил 120 человек

Источник:
ТАСС
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Пожар на свадьбе в Ираке
Фото: © кадр из видео

Количество погибших в результате пожара в иракской провинции Найнава выросло до 120, еще порядка 300 человек пострадали, сообщает департамент здравоохранения провинции.

Пожар, вероятно, возник из-за использования фейерверков во время свадьбы, приводит ТАСС заявление гражданской обороны Ирака.

По информации местных СМИ, в зале, где проводилось торжественное мероприятие, не соблюдались требования противопожарной безопасности.

Ранее Al Arabiya издание со ссылкой на медицинские источники сообщало, что более 30 человек погибли, еще 80 пострадали.

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