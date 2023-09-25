Кадыров опубликовал видео, как его сын избивает парня в СИЗО

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО избивает задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля, и написал, что гордится таким поступком.

«Побил и правильно сделал», — написал Кадыров под видео, на котором его сын в костюме цвета хаки наносит сидящему на стуле Журавелю удары руками и ногами, а потом стаскивает на пол и продолжает избивать.

По словам Кадырова, в России действует «уникальный закон, защищающий Священные Писания», подписанный Путиным.

Глава Чечни заявил, что гордится поступком сына. По его словам, Адама всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.

Никита Журавель — 19-летний житель Волгограда. По данным СК, опубликовал в Сети видео с сожжением Корана. В его отношении возбуждено уголовное дело «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал материалы дела в Чечню.