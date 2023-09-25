Зачем в российской армии появятся штурмовые бригады

Опыт СВО показал необходимость формирования специализированных ударных соединений. Теперь в российской армии появятся разведывательно-штурмовые бригады.

С задачей преодолевать мощные оборонительные позиции российские войска столкнулись с первых дней специальной военной операции. Такие укрепления Вооруженные силы Украины (ВСУ) строили в Донбассе более восьми лет. Войскам пришлось адаптироваться к новой реальности в ходе боев.

Разведчиков в ходе СВО использовали для несвойственных им штурмовых операций Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

На тактическом уровне выводы были сделаны довольно быстро. В частях российской армии создали внештатные штурмовые отряды разведки и маневра. На них возложили сложнейшую задачу взлома обороны противника. Министерство обороны признало этот опыт удачным и приняло решение его масштабировать.

Элитные штурмовики

«Военная операция показала необходимость иметь специализированные подразделения для штурма укрепрайонов», — рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Формирование отдельных штурмовых бригад уже началось, уточнил изданию источник в российском военном ведомстве. Соединения войдут в состав общевойсковых армий, а также вновь сформированных армейских корпусов.

Структура новых бригад не раскрывается. Известно, что в их составе будут штурмовые отряды, предназначенные для взлома обороны противника, а также разведывательные подразделения, способные вести разведку на тактической глубине. Бригады получат танки, легкую бронетехнику, артиллерию, а также беспилотники.

Личный состав штурмовых отрядов будет обучен вести бой в замкнутых пространствах — окопах, зданиях, ДОТах и ДЗОтах. По подготовке такие военнослужащие не будут уступать бойцам спецназа.

«Тяжелая» разведка

Поначалу в ходе СВО для штурма укреплений командование задействовало разведывательные подразделения. Они, как правило, отличаются более высокой подготовкой. По сути, разведчики сегодня выполняют задачи штурмовиков, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

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По словам Юрьева, разведчиков использовали не по своему профилю. Из-за этого было потеряно немало высококлассных специалистов. Одна из причин — у разведывательных подразделений нет тяжелого вооружения.

Отдельные разведывательно-штурмовые бригады оснастят мощными огневыми средствами — пулеметами, минометами, танками, артиллерией крупного калибра.

«В разведку, как правило, идут люди мотивированные и нацеленные на результат. Но штаты современных разведывательных подразделений не позволяют превратить успех разведчика в штурм. Разведывательно-штурмовые подразделения как раз и предназначены для мгновенного использования результатов разведки в штурмовых действиях», — пояснил Мураховский.