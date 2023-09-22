Певица Mary Gu выпустила новую лирическую песню «Снег»

Певица Mary Gu поделилась своими переживаниями после расставания с возлюбленным в песне «Снег», которая стала первой композицией в ее будущем альбоме.

«Мне снился сон, и он был вещий. Превратились в песок все наши вещи, на палубе трещины, и корабль тонет. Не смей говорить со мной в таком тоне», — спела Mary Gu.

Певица сообщила в телеграм-канале, что песня «Снег» стала первым треком, вошедшим во второй альбом LUVCORE.

Последние отношения, в которых состояла певица, были с музыкантом Сергеем Драгни. Летом пара рассталась. Mary Gu писала в соцсетях, что ее избранник обошелся с ней некрасиво, но подробности о разрыве артистка не раскрыла.