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Певица Mary Gu выпустила новую лирическую песню «Снег»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Mary Gu поделилась своими переживаниями после расставания с возлюбленным в песне «Снег», которая стала первой композицией в ее будущем альбоме.

«Мне снился сон, и он был вещий. Превратились в песок все наши вещи, на палубе трещины, и корабль тонет. Не смей говорить со мной в таком тоне», — спела Mary Gu.

Певица сообщила в телеграм-канале, что песня «Снег» стала первым треком, вошедшим во второй альбом LUVCORE.

Последние отношения, в которых состояла певица, были с музыкантом Сергеем Драгни. Летом пара рассталась. Mary Gu писала в соцсетях, что ее избранник обошелся с ней некрасиво, но подробности о разрыве артистка не раскрыла.

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