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Автодилер призвал забыть о новых машинах за 1 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Ожидать появления новой иномарки по цене не выше 1 миллиона рублей на российском рынке в текущей экономической ситуации невозможно, сообщил представитель дилерского холдинга «Автодом».

«Предположить появление на нашем рынке новых автомобилей дешевле 1 миллиона рублей практически невозможно. Стоимость авто регулярно растет из-за удорожания производства, расходов на комплектующие, нехватки электронной компонентной базы, падения курса рубля», — цитирует «Газета.Ru» представителя «Автодома».

До конца этого года стоит ожидать очередного повышения цен на автомобили из-за волатильности курса рубля и увеличившихся расходов на таможенное оформление.

Сейчас, имея бюджет в 1 миллион рублей, в России можно купить только Lada Granta с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач, отметил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Самый доступный иностранный автомобиль в России — это Changan Alsvin с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 98 лошадиных сил с роботизированной трансмиссией за 1,6 миллиона рублей.

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