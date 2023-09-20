Новосибирские врачи достали канцелярскую кнопку из легких мальчика

Мальчик во время игры на улице вдохнул канцелярскую кнопку, у него возникла боль за грудиной и стало тяжело глубоко вдыхать. Врачи смогли достать кнопку, сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.



Канцелярская кнопка попала в бронхи, уперлась в одну из стенок и вызывала локальное воспаление. Опасный предмет врачи Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи достали с помощью эндоскопических зажимов.



Специалисты отметили, что в неделю поступает несколько обращений пациентов с инородными телами в желудочно-кишечном тракте, бронхах, у маленьких пациентов — в носовых и слуховых проходах.

Мальчик находился несколько дней под динамическим наблюдением, для дальнейшего лечения понадобилась ингаляционная терапия, спустя четыре дня пациента выписали абсолютно здоровым.