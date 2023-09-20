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Новосибирские врачи достали канцелярскую кнопку из легких мальчика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минздрава Новосибирской области

Мальчик во время игры на улице вдохнул канцелярскую кнопку, у него возникла боль за грудиной и стало тяжело глубоко вдыхать. Врачи смогли достать кнопку, сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Канцелярская кнопка попала в бронхи, уперлась в одну из стенок и вызывала локальное воспаление. Опасный предмет врачи Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи достали с помощью эндоскопических зажимов.

Специалисты отметили, что в неделю поступает несколько обращений пациентов с инородными телами в желудочно-кишечном тракте, бронхах, у маленьких пациентов — в носовых и слуховых проходах.

Мальчик находился несколько дней под динамическим наблюдением, для дальнейшего лечения понадобилась ингаляционная терапия, спустя четыре дня пациента выписали абсолютно здоровым.

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Жизнь #Здоровье #Новосибирск
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Топ комментариев

GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

Asd10

Конечно не катит. Крым всегда был Российским. Интриги Хрущева не в счет. Хотелки подбери.

Asd10

Повезет кому то с ипотекой. Удачи!!!