Технологии выгоды: все и сразу от Ростелеком

Тариф «Технологии выгоды» — это полная комплектация для дома. При этом один провайдер, лицевой счет и кабинет позволяют не тратить время и лишние деньги на отдельные услуги. В тарифе есть домашний интернет, мобильная связь, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр.

Главное преимущество тарифа «Технологии выгоды» в грамотно собранном пакете услуг. Это удобное трио, где интернет «летает», есть 192 ТВ-телеканала и огромный выбор кино и сериалов, плюс мобильная связь.

Ростелеком знают как мощного интернет-провайдера, а киноманы знакомы фильмотекой Wink, поэтому часто подключают домашний интернет вместе с онлайн-кинотеатром и телевидением от Ростелекома.

Но не все знают про еще один «ингредиент», который выгодно дополнит пакет услуг. Это мобильная связь Ростелекома. Она такая же стабильная как интернет, а подключить ее можно с переходом со старым номером. И затем экономить за счет объединения услуг.

Что входит в пакет «Технологии выгоды»:

—Интернет на скорости от 100 Мбит/с

—Телевидение — от 192 каналов

—Онлайн-кинотеатр — от 25 тысяч фильмов и сериалов

—Мобильная связь — от 50 ГБ, 1200 минут и 500 СМС



Мобильная фишка

Стартовый набор мобильных услуг в тарифе — 50 ГБ, 1200 минут, 500 СМС.

Безлимитная связь распространяется не только на сотовые номера Ростелеком, но и на стационарные — можно звонить бесплатно бабушке или маме, если у них есть и домашний телефон.

50 ГБ — большой объем мобильного трафика, которого хватит на несколько человек. Они смогут общаться в мессенджерах, смотреть онлайн кино, качать файлы, играть в мобильные онлайн-игры.

При этом трафик на мессенджеры, соцсети и ТВ Wink безлимитный.

Но если такого трафика не хватит, есть функция «Обмен минут». Можно минуты из основного пакета обменять на гигабайты интернета. Это бесплатно. За 1 минуту дают 10,24 Мб, а за 100 — 1 Гб.

Тариф «Технологии выгоды» Ростелекома объединит все, что с интернетом и развлечениями человека или всей семьи, в один пакет. Стоимость — от 800 рублей в месяц, плюс 100 рублей за подключение и оплата за оборудование, цена которой зависит от выбранного типа.