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Госдума на фоне массовых отравлений обсудит стандарт шаурмы

Источник:
РИА Новости
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Разработку стандарта шаурмы обсудят в Госдуме в рамках круглого стола по безопасному питанию, сообщил вице-спикер парламента Владислав Даванков.

«Дело нужно доводить до конца, потому что на кону уже не только здоровье людей, но и в буквальном смысле — жизнь», — сказал Даванков, который представляет в парламенте фракцию «Новые люди».

Участие в обсуждении примут эксперты Роспотребнадзора и Минздрава. Минувшим летом Даванков уже обращался в Роспотребнадзор с запросом о создании стандарта шаурмы, в ответ ему отправили рецепт приготовления «ЗОЖ-шаурмы» с сайта «Здоровое-питание. РФ».

Случаи отравления шаурмой за последние два месяца заметно участились. Так, в конце августа в Москве от отравления шаурмой пострадали сразу 53 посетителя придорожного кафе «Бистро-24».

В ночь на 7 сентября в городе Львове Курской области шаурмой отравились 22 человека, погибла девушка, причиной смерти стал инфекционно-токсический шок. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, ведется расследование.

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