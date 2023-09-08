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Баскетболисты США сенсационно проиграли в полуфинале ЧМ-2023

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная США проиграла сборной Германии в полуфинале чемпионата мира по баскетболу со счетом 111:113.

США были главными фаворитами турнира, коэффициент на их итоговую победу был 1.36, на Германию — в районе 15.00. На победу американцев в полуфинальном матче был коэффициент 1.20.

Теперь в финале чемпионата мира по баскетболу сборная Германии сыграет с командой Сербии, которая в своем полуфинальном поединке взяла верх над командой Канады. Игра завершилась со счетом 95:86.

Сборные Германии и Сербии еще не выигрывали мировые чемпионаты. У Германии в активе одна бронза, сербы имеют в копилке серебряную награду. США и Канада определят обладателей бронзовых медалей турнира.

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VALGOR

Еще раз доказывает, что без западной помощи они ничего не могут, закончится помощь и тут же война кончится...

ball-n-wall

Та же тема - усидеть на двух стульях..

GammiPluh

Повелся на пряники, а выяснилось когда кидаешь Россию тебя больше защищать ни кто не хочет

GammiPluh

Эта новость февраля месяца, обнови источники информации