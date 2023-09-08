Баскетболисты США сенсационно проиграли в полуфинале ЧМ-2023

Сборная США проиграла сборной Германии в полуфинале чемпионата мира по баскетболу со счетом 111:113.

США были главными фаворитами турнира, коэффициент на их итоговую победу был 1.36, на Германию — в районе 15.00. На победу американцев в полуфинальном матче был коэффициент 1.20.

Теперь в финале чемпионата мира по баскетболу сборная Германии сыграет с командой Сербии, которая в своем полуфинальном поединке взяла верх над командой Канады. Игра завершилась со счетом 95:86.

Сборные Германии и Сербии еще не выигрывали мировые чемпионаты. У Германии в активе одна бронза, сербы имеют в копилке серебряную награду. США и Канада определят обладателей бронзовых медалей турнира.