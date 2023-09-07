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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Силы ПВО сбили два беспилотника над Ростовом‑на‑Дону

Источник:
Sibnet.ru
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Радиолокационная станция системы ПВО
Фото: © Sibnet.ru

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По уточненной информации, средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинская, 42», — написал Голубев в своем телеграм-канале.

В результате повреждения получили несколько легковых автомобилей. «Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия», — уточнил губернатор.

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Оборона #Конфликты #Криминал
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paramedic

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