Силы ПВО сбили два беспилотника над Ростовом‑на‑Дону

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По уточненной информации, средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинская, 42», — написал Голубев в своем телеграм-канале.

В результате повреждения получили несколько легковых автомобилей. «Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия», — уточнил губернатор.