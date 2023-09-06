Генсек ООН заявил о начале климатического кризиса

Минувшее лето было самым жарким за всю историю наблюдений, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, планета перенесла «сезон кипения», что говорит о начале климатического кризиса.

Выступая на Африканском климатическом саммите в Найроби, генсек ООН призвал мировых лидеров немедленно активизировать борьбу с изменением климата, чтобы избежать глобальной катастрофы.

«Наш климат нарушается быстрее, чем мы можем справиться с экстремальными погодными явлениями, обрушивающимися на каждый уголок планеты. Резкое повышение температуры требует активизации действий», — отметил он.

Минувший август стал вторым самым жарким месяцем в истории после июля 2023 года. По данным службы Copernicus, в августе температуры выросли более чем на 1,5 градуса в сравнении со средними показателями доиндустриального периода.

Также 2023-й стал вторым самым жарким годом в истории наблюдений после 2016-го. В августе также зафиксировали рекордную среднюю температуру поверхности мирового океана — 20,98 градуса Цельсия.