Мать троих детей из Красноярска отправилась добровольцем на СВО

Многодетная мать из Заозерного Красноярского края Олеся Диденко выучилась на медсестру и отправилась добровольцем на СВО.

Библиотекарь с 20-летним стажем, с тремя сыновьями: 16, 12 и 6 лет Олеся Диденко почувствовала желание отправиться служить на СВО. До этого она никак не была связана с военным делом.

«На госуслугах подала заявку: собираюсь стать добровольцем. Мне ее одобрили. Но наш военкомат отказал: нет военного билета, медобразования. Плюс еще многодетная мать», — сказала «Комсомольской правде» Диденко.

Чтобы исполнить свою мечту, она похудела на 72 килограмма, окончила трехмесячные курсы младшей медсестры. Муж, ветеран Чечни, не хотел сначала ее отпускать.

«Подписала контракт на год. И с 1 августа я в части. Как оставила детей? Семен – мой тыл, с ним дети досмотрены на 100%, накормлены. Волнения нет ни капельки. И еще помогает моя мама», — отметила женщина.

Диденко взяли лаборантом санитарного взвода. Потом в части позвали работать в кадры, оставили. На данный момент они еще в Сибири, и когда отправятся в зону СВО неизвестно.