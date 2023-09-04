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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мать троих детей из Красноярска отправилась добровольцем на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Многодетная мать из Заозерного Красноярского края Олеся Диденко выучилась на медсестру и отправилась добровольцем на СВО.

Библиотекарь с 20-летним стажем, с тремя сыновьями: 16, 12 и 6 лет Олеся Диденко почувствовала желание отправиться служить на СВО. До этого она никак не была связана с военным делом.

«На госуслугах подала заявку: собираюсь стать добровольцем. Мне ее одобрили. Но наш военкомат отказал: нет военного билета, медобразования. Плюс еще многодетная мать», — сказала «Комсомольской правде» Диденко.

Чтобы исполнить свою мечту, она похудела на 72 килограмма, окончила трехмесячные курсы младшей медсестры. Муж, ветеран Чечни, не хотел сначала ее отпускать.

«Подписала контракт на год. И с 1 августа я в части. Как оставила детей? Семен – мой тыл, с ним дети досмотрены на 100%, накормлены. Волнения нет ни капельки. И еще помогает моя мама», — отметила женщина.

Диденко взяли лаборантом санитарного взвода. Потом в части позвали работать в кадры, оставили.  На данный момент они еще в Сибири, и когда отправятся в зону СВО неизвестно.

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Оборона #Армия #Красноярск
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Топ комментариев

Asd10

Ща напишут нищитова и про Мосфильм. А и действительно... Оторванные погоны в кадре не мелькают и ноги...

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".