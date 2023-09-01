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Названы книги школьной программы, которые оценили в старшем возрасте

Источник:
Sibnet.ru
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Рейтинг произведений из школьной программы, которые читатели оценили в старшем возрасте, составили сервисы «Ростелеком Книги» и Литрес ко Дню знаний.

В лидерах оказались классики. Возглавил рейтинг перечитываемых книг культовый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (35% пользователей).

В первую тройку вошли сразу два романа Федора Достоевского — «Идиот» (30%) и «Преступление и наказание» (29%).

В топ-10 самых перечитываемых книг попала вся классика — поэма «Мертвые души» Николая Гоголя (26%), роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» (24%), роман-эпопея «Война и мир» Льва Толстого (23%), еще одно произведение Булгакова — повесть «Собачье сердце» (22%), и еще раз Гоголь с «Ревизором» (19%).

Замыкают список произведений «Горе от ума» Александра Грибоедова (17%) и «Отцы и дети» Ивана Тургенева (15%).

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