Опубликован рейтинг популярных языков программирования

Многие перед обучением задумываются о том, какой язык программирования выбрать. Журнал Института инженеров электротехники и электроники (IEEE Spectrum) представил свой рейтинг популярности языков программирования на 2023 год.

Специалисты из IEEE Spectrum провели тщательный анализ, используя данные из различных источников, включая Google, Stack Overflow, GitHub (GitHut 2), IEEE Xplore Digital Library, Discord, Trinity College Dublin Library, сайты IEEE Job и CareerBuilder. Это помогло оценить востребованность и активный интерес разработчиков.

Рейтинг был разделен на три ключевых аспекта популярности. В первой, «Спектр», оценивалась активная популярность языков среди инженеров и разработчиков. В ней лидируют Python, Java, C++, C и JavaScript, притом Python с заметным отрывом.

В аспекте «Работа» оценивалась востребованность языков программирования работодателями. Язык SQL занял первое место. Python и Java показали высокую популярность, причем работодатели чаще всего предпочитают видеть навыки SQL в сочетании с другими языками программирования.

В аспекте «Популярность» рассматривались языки, находящиеся в тренде и активно развивающиеся. Топ-3 включает в себя Python, Java и JavaScript, что подтверждает их продолжающуюся актуальность и значимость.

Создатели рейтинга подчеркнули, что они стремились измерить популярность языков программирования, опираясь на факты постоянного использования, чтобы избежать бесконечных дебатов о классификации языков.