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Космический мусор соберут в гигантский надувной мешок

Источник:
SpaceNews
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NASA профинансирует создание гигантского надувного мешка для сбора космического мусора на орбите Земли, агентство выделит на эти цели 850 тысяч долларов компании TransAstra.

сбор космического мусора на орбите
сбор космического мусора на орбите
Фото: © TransAstra

Демонстрационный прототип устройства был разработан в рамках программы Asteroid Redirect Mission по доставке околоземного астероида на орбиту Луны. Компания TransAstra планирует развить проект, использовав устройство для сбора орбитального мусора.

Разработчики отмечают, что захват мусора в мешок не требует точной коррекции орбит и маневров на сближения с останками спутников и кораблей. Фактически, устройство будет представлять гигантский «сачок», направляемый небольшим сборщиком.

В перспективе на орбите можно будет построить на орбите заводской комплекс по вторичной переработке мусора. Такой способ утилизации в шесть раз дешевле, чем транспортировка обломков на низкую орбиту для возвращения в атмосферу Земли.

Для сбора космического мусора в надувные мешки планируется создать корабль-уборщик TransAstra Worker Bee. Аппарат будет собирать мусор и доставлять его на платформу ThinkPlatform для диагностики и дальнейшей утилизации.

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Топ комментариев

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

mosquito__2010

Короче говоря промышленное самовыпиливание украинцев это свойство неконкурентоспособности этой страны....

ball-n-wall

Со времён Гитлера ничего не изменилось, такой же апломб..