Гастроли «Ленкома» в Израиле со скандалом отменили

Коллектив «Ленкома» должен был выступить в театре Израиля со спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва», но российским актерам в соцсетях начали поступать угрозы, и гастроли пришлось отменить.

Представители Московского театра сообщили, что актерам и руководству театра начали поступать оскорбления и угрозы, в частности, на сотрудников «обрушился шквал помойного словоблудия низкого пошиба».

«Выглядит крайне нелепо, когда эти "клоуны", изображающие в соцсетях и на площадях Израиля "украинских патриотов", почему-то не желают проявить свой патриотизм на поле боя, с оружием в руках защищая "родину" от "ненавистного российского врага"», — сообщил коллектив «Ленкома» в открытом письме.

Сотрудники театра обратились к израильским властям взять ситуацию под контроль.