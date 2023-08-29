НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Юная фигуристка‑чемпионка пропала в Москве

Источник:
Sibnet.ru
539 1
Фигуристка Алина Горбачева
Фото: © ФФККР

Чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве.

«Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сообщила РИА Новости мать спортсменки.

В понедельник Горбачева вышла с катка на «Чкалов Арене» и зашла в парк на набережной. В последний раз девушка попала на камеры на Волоколамском шоссе.

Телеграм-каналы «112» и Baza утверждают, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером. Недавно на Покровской набережной обнаружили вещи девушки.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми. Спортсменке в июле исполнилось 16 лет.

Еще по теме
СК подтвердил смерть Пригожина
Пропавших при сплаве туристов в Бурятии нашли живыми
Сплавлявшиеся туристы пропали в Бурятии
«Призрак Киева» погиб в столкновении самолетов
смотреть все
ЧП #Происшествия #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Теорию происхождения человека поставили под сомнение
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин проигнорирует похороны Пригожина
Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Нептун»
ВСУ передали бронетранспортеры времен Вьетнамской войны
Сервис GeForce NOW прекратит работу в России
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!