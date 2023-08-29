Юная фигуристка‑чемпионка пропала в Москве

Чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве.

«Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сообщила РИА Новости мать спортсменки.

В понедельник Горбачева вышла с катка на «Чкалов Арене» и зашла в парк на набережной. В последний раз девушка попала на камеры на Волоколамском шоссе.

Телеграм-каналы «112» и Baza утверждают, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером. Недавно на Покровской набережной обнаружили вещи девушки.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми. Спортсменке в июле исполнилось 16 лет.