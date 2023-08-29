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Выпущена бесплатная утилита для поиска людей в сети

Источник:
Sibnet.ru
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Силуэт
Фото: © Chris Yang / Unsplash License

Группа разработчиков выложила на GitHub исходный код утилиты Alfred, предназначенной для проведения сетевой разведки с использованием открытых источников информации (OSINT). Этот инструмент позволяет быстро сканировать веб-сайты и находить ники пользователей.

Разработчики подчеркивают простой пользовательский интерфейс Alfred, способствующий легкости использования. Утилита написана на Python и требует для работы библиотек colorama, requests, richconsole, alive_progress и torrequest.

Установка Alfred производится путем клонирования репозитория с GitHub с помощью команды «git clone https://github.com/alfredredbird/alfred» или его можно скачать напрямую со страницы в хранилище.

Далее необходимо перейти в папку проекта и установить зависимости из файла requirements.txt, выполните эту операцию с помощью команды sudo pip install -r requirements.txt. Запуск осуществляется через файл brib.py. Утилиту можно использовать на мобильных платформах: на Android через приложение Termux и на iOS через iSH.

После запуска Alfred предоставляет интерфейс, позволяющий указать имя пользователя и начать поиск совпадений на популярных веб-сайтах, таких как Twitch, Anilist, Codecademy, Gaia Online, PC Gamer, Hacker News и другие. Согласно разработчикам, Alfred успешно находит информацию в 90% случаев.

Полный исходный код инструмента доступен в открытом доступе на GitHub. Там же можно найти документацию в разделе Wiki, предоставляющую более подробную информацию о возможностях и использовании утилиты.

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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.