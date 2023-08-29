Выпущена бесплатная утилита для поиска людей в сети

Группа разработчиков выложила на GitHub исходный код утилиты Alfred, предназначенной для проведения сетевой разведки с использованием открытых источников информации (OSINT). Этот инструмент позволяет быстро сканировать веб-сайты и находить ники пользователей.

Разработчики подчеркивают простой пользовательский интерфейс Alfred, способствующий легкости использования. Утилита написана на Python и требует для работы библиотек colorama, requests, richconsole, alive_progress и torrequest.

Установка Alfred производится путем клонирования репозитория с GitHub с помощью команды «git clone https://github.com/alfredredbird/alfred» или его можно скачать напрямую со страницы в хранилище.

Далее необходимо перейти в папку проекта и установить зависимости из файла requirements.txt, выполните эту операцию с помощью команды sudo pip install -r requirements.txt. Запуск осуществляется через файл brib.py. Утилиту можно использовать на мобильных платформах: на Android через приложение Termux и на iOS через iSH.

После запуска Alfred предоставляет интерфейс, позволяющий указать имя пользователя и начать поиск совпадений на популярных веб-сайтах, таких как Twitch, Anilist, Codecademy, Gaia Online, PC Gamer, Hacker News и другие. Согласно разработчикам, Alfred успешно находит информацию в 90% случаев.

Полный исходный код инструмента доступен в открытом доступе на GitHub. Там же можно найти документацию в разделе Wiki, предоставляющую более подробную информацию о возможностях и использовании утилиты.

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