Потепление стало угрозой для жизни императорских пингвинов

Рекордное сокращение площади морского льда в Антарктиде, зафиксированное в 2022 году, ставит императорского пингвина под угрозу исчезновения, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment.

Ученые пришли к выводу, что в 2022 году площадь морского льда сильно снизилась. Из-за этого в четырех их пяти гнездовых колоний в центральной и восточной частях Моря Беллинсгаузена пингвины не размножались.

Взрослые особи добираются до предпочитаемых мест размножения в конце марта-апреле, а подросшие птенцы могут плавать лишь к январю. Потому для успешного размножения пингвинов ледяной покров должен оставаться неизменным с апреля по январь.

Если нынешние темпы потепления сохранятся, более 90% колоний императорских пингвинов могут практически исчезнуть к концу текущего столетия, отмечается в исследовании.