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Потепление стало угрозой для жизни императорских пингвинов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Image ID: corp2417, NOAA Corps CollectionPhotographer: Giuseppe ZibordiCredit: Michael Van Woert, NOAA NESDIS, ORA

Рекордное сокращение площади морского льда в Антарктиде, зафиксированное в 2022 году, ставит императорского пингвина под угрозу исчезновения, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment.

Ученые пришли к выводу, что в 2022 году площадь морского льда сильно снизилась. Из-за этого в четырех их пяти гнездовых колоний в центральной и восточной частях Моря Беллинсгаузена пингвины не размножались.

Взрослые особи добираются до предпочитаемых мест размножения в конце марта-апреле, а подросшие птенцы могут плавать лишь к январю. Потому для успешного размножения пингвинов ледяной покров должен оставаться неизменным с апреля по январь.

Если нынешние темпы потепления сохранятся, более 90% колоний императорских пингвинов могут практически исчезнуть к концу текущего столетия, отмечается в исследовании.

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