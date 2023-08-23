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Бывшую дачу Сталина выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Усадьба «Липки»
Фото: Yourez / CC BY-SA 4.0

Усадьбу «Липки», где в начале 1930-х годов жил Иосиф Сталин, выставили на продажу. Начальная цена недвижимости на аукционе — 400-500 миллионов рублей.

Участок занимает 38,4 гектара, общая площадь строений — около 4 тысяч квадратных метров. Аукцион в четвертом квартале 2023 года проведет «Дом РФ», пишут «Ведомости».

Усадьбу с липовым парком построили в XIX веке, там поселился купец Александр Алексеев. После Октябрьской революции комплекс был национализирован и отдан под интернат.

Сталин переехал туда в 1932 году после смерти жены и жил два года. После он предпочитал специально построенную для него «Ближнюю дачу» в Кунцево. Но «Липки» и обслуживающий персонал находились в постоянной готовности в ожидании приезда Сталина.

После смерти генсека дачей пользовались высокопоставленные чиновники. В 1989 году ее передали НИИ детской онкологии и гематологии для организации загородного реабилитационного центра для детей с тяжелыми заболеваниями. С 2004 года объект был закрыт на реконструкцию.

У Сталина было шесть дач в России, пять — в Абхазии и одна в Крыму.

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