Сексолог описал, как разбудить необычную эротическую зону мужчины

Одна из неочевидных эрогенных зон мужчины — спина, чтобы возбудить мужчину через нее можно использовать две техники, сообщил сексолог Дмитрий Гухман.

Он предложил чередовать две техники — ласковую кошечку и дикую пантеру. Сначала сексолог предложил ласково касаться спины волосами и пальцами, аккуратно, без нажима, изображая кошечку.

«А теперь я предлагаю вам включить свою дикую пантеру. Начните доминировать над мужчиной. У вас есть когти, начните его немножечко царапать. Можете пощипывать его, чтобы он ощущал такие легкие, но болевые щипки, которые будут в нем будоражить кровь. Спина — это эрогенная зона», — сказал на своем канале в YouTube Гухман.

По его словам, мужчине понравятся ласки этой области, потому что он не будет видеть женщину, он не будет знать следующее движение, чувствительность эрогенных зон на спине пробудится. Мужчина получит истинное удовольствие.