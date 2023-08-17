НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Россия запустит 6G: как изменится мобильная связь?

Источник:
Sibnet.ru
792 1
Вышка сотовой связи
Фото: © Sibnet.ru
Минцифры представило стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ разрабатывался с участниками рынка. Он предусматривает отключение мобильных сетей 3G с целью высвобождения частот и практически одновременный запуск 5G и 6G на отечественном оборудовании. Как изменится мобильная связь в ближайшие годы?

В период с 2023 по 2030 годы стартует первый этап стратегии — за это время запланировано разработать и внедрить на мобильных сетях российское оборудование.

Почему исчезнет стандарт 3G

Использование технологии мобильной связи третьего поколения (3G) в России завершат к 2030 году с высвобождением радиочастотного спектра для современных технологий. К этому времени планируется запустить в опытную эксплуатацию оборудование стандартов 5G и 6G-Ready.

Причины отказа от 3G просты — операторам затратно поддерживать устаревшие технологии. Кроме этого, они заинтересованы в перераспределении освобождающегося радиочастотного спектра для запуска более современных сетей.

Сейчас отключение сетей третьего поколения активно проходит по всему миру, некоторые страны уже отказались от устаревшего стандарта. Перераспределение частот позволяет значительно ускорить мобильный интернет.

Вокруг 5G существуют теории заговора, утверждающие, что излучение от вышек сетей пятого поколения оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Многочисленные исследования указывают, что радиоизлучение на частотах 5G безопасно для организма.

Интересно, что стандарт 2G будет выведен из эксплуатации позднее, чем 3G. Дело в том, что у 3G-сетей основная задача — передача данных, с ней гораздо лучше справляется 4G. Тогда как 2G используется для голосовых услуг и его поддерживают все кнопочные телефоны.

Когда заработает 5G

С 2031 года запланировано развертывание сетей 5G во всех крупных городах России с населением более 100 тысяч человек. При этом предполагается использовать исключительно базовые станции отечественной разработки.

Какие частоты нужны для сетей 5G

  • Частоты ниже 1 ГГц подходят для организации сплошного покрытия больших территорий с базовым уровнем емкости сети, а также для улучшения качества покрытия внутри помещений.

  • Частоты от 1 до 6 ГГц — для организации новых широких каналов связи с высокой пропускной способностью и обеспечения покрытия в крупных городах.

  • Частоты выше 6 ГГц используются для точечного увеличения емкости сети, организации широких каналов связи с высочайшими значениями пиковой скорости передачи данных в местах массового скопления абонентов (например, стадионы). Для этого предлагается использовать диапазон 24,25-29,5 ГГц.

Документ предусматривает запрет на использование так называемого «золотого диапазона» радиочастот (3,4-3,8 ГГц) для 5G, который является наиболее привлекательным для операторов. В России он занят военными.

Вопрос передачи этих частот для сетей пятого поколения обсуждался несколько лет, однако в итоге в проекте стратегии прописали запрет на использование «золотого диапазона». Предлагается развивать 5G в других диапазонах — например, 4400-4990 МГц.

Также пока не решен вопрос с диапазоном 700 МГц, который может использоваться для сетей 5G. Его используют для аналогового телевещания, но после перехода на цифровое ТВ в 2019 году диапазон частично пустует, хотя лицензия на него сохраняется за вещателями.

Этот диапазон поможет обеспечить связью обширные малонаселенные территории, так как он распространяется на значительные расстояния. Однако его нельзя использовать в качестве основного для развития 5G из-за низкой скорости передачи данных.

Что даст внедрение 6G

Сразу после завершения развертывания 5G Россия планирует приступить к строительству сотовых сетей 6G. Этот процесс должен начаться в 2035 году, развивать 6G планируется в диапазоне от 30 ГГц до 3000 ГГц.

Пока в мире нет коммерческих сетей шестого поколения. Министерство информационных и коммуникационных технологий Южной Кореи заявляло о планах запустить в стране коммерческую сеть 6G в 2028 году. К 2030 году сети шестого поколения должны появиться в Китае и США.

Главным отличием сетей 6G от 5G является невероятная скорость передачи данных. Если в сетях 5G она составляет от 1 Гбит/с до 10 Гбит/с, что в 30 раз выше, чем в сетях 4G (до 300 Мбит/с), то в сетях 6G данные передаются еще в десять раз быстрее — со скоростью 100 Гбит/с.

Скорость интернета на сетях шестого поколения превосходит показатели, достижимые при использовании оптоволоконных кабелей. В перспективе новая технология позволит вообще отказаться от прокладки любых кабелей и обеспечивать покрытие быстрым интернетом огромных территорий. 

Еще по теме
Аналог Starlink протестировали в России
Медведев оказался недоволен нейросетью «Шедеврум»
Двухфакторная аутентификация «Госуслуг» станет обязательной
Россияне распробовали легальные видеосервисы
смотреть все
Хайтек #Интернет #Аналитика
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
6407
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
9419
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
12709
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
13315
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
15708
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
17684
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
17687
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
14753
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
14766
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
15126
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Виторган саркастически высказался о России
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту
Empress взломала новую игру
Обсуждение (1)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Вы все друг дружку достойны. Все те кто поддерживал и поддерживает преступников киевского режима который...

mosquito__2010

Что там с законом о "запрете критики власти" ? Ты как то постоянно увиливаешь от ответа на мой казалось...

mosquito__2010

Твои пространные ответы выдают в тебе какого то шизика который не в состоянии осмысленно отвечать на...

Удавиков

после потерь англичашки будут ныть, что бандеровцы неправильно водят их технику, и, да, кусты и ветки...