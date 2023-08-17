Россия запустит 6G: как изменится мобильная связь?

Минцифры представило стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ разрабатывался с участниками рынка. Он предусматривает отключение мобильных сетей 3G с целью высвобождения частот и практически одновременный запуск 5G и 6G на отечественном оборудовании. Как изменится мобильная связь в ближайшие годы?

В период с 2023 по 2030 годы стартует первый этап стратегии — за это время запланировано разработать и внедрить на мобильных сетях российское оборудование.

Почему исчезнет стандарт 3G

Использование технологии мобильной связи третьего поколения (3G) в России завершат к 2030 году с высвобождением радиочастотного спектра для современных технологий. К этому времени планируется запустить в опытную эксплуатацию оборудование стандартов 5G и 6G-Ready.

Причины отказа от 3G просты — операторам затратно поддерживать устаревшие технологии. Кроме этого, они заинтересованы в перераспределении освобождающегося радиочастотного спектра для запуска более современных сетей.

Сейчас отключение сетей третьего поколения активно проходит по всему миру, некоторые страны уже отказались от устаревшего стандарта. Перераспределение частот позволяет значительно ускорить мобильный интернет.

Вокруг 5G существуют теории заговора, утверждающие, что излучение от вышек сетей пятого поколения оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Многочисленные исследования указывают, что радиоизлучение на частотах 5G безопасно для организма.

Интересно, что стандарт 2G будет выведен из эксплуатации позднее, чем 3G. Дело в том, что у 3G-сетей основная задача — передача данных, с ней гораздо лучше справляется 4G. Тогда как 2G используется для голосовых услуг и его поддерживают все кнопочные телефоны.

Когда заработает 5G

С 2031 года запланировано развертывание сетей 5G во всех крупных городах России с населением более 100 тысяч человек. При этом предполагается использовать исключительно базовые станции отечественной разработки.

Какие частоты нужны для сетей 5G

Частоты ниже 1 ГГц подходят для организации сплошного покрытия больших территорий с базовым уровнем емкости сети, а также для улучшения качества покрытия внутри помещений.





Частоты от 1 до 6 ГГц — для организации новых широких каналов связи с высокой пропускной способностью и обеспечения покрытия в крупных городах.





Частоты выше 6 ГГц используются для точечного увеличения емкости сети, организации широких каналов связи с высочайшими значениями пиковой скорости передачи данных в местах массового скопления абонентов (например, стадионы). Для этого предлагается использовать диапазон 24,25-29,5 ГГц.

Документ предусматривает запрет на использование так называемого «золотого диапазона» радиочастот (3,4-3,8 ГГц) для 5G, который является наиболее привлекательным для операторов. В России он занят военными.

Вопрос передачи этих частот для сетей пятого поколения обсуждался несколько лет, однако в итоге в проекте стратегии прописали запрет на использование «золотого диапазона». Предлагается развивать 5G в других диапазонах — например, 4400-4990 МГц.

Также пока не решен вопрос с диапазоном 700 МГц, который может использоваться для сетей 5G. Его используют для аналогового телевещания, но после перехода на цифровое ТВ в 2019 году диапазон частично пустует, хотя лицензия на него сохраняется за вещателями.

Этот диапазон поможет обеспечить связью обширные малонаселенные территории, так как он распространяется на значительные расстояния. Однако его нельзя использовать в качестве основного для развития 5G из-за низкой скорости передачи данных.

Что даст внедрение 6G

Сразу после завершения развертывания 5G Россия планирует приступить к строительству сотовых сетей 6G. Этот процесс должен начаться в 2035 году, развивать 6G планируется в диапазоне от 30 ГГц до 3000 ГГц.

Пока в мире нет коммерческих сетей шестого поколения. Министерство информационных и коммуникационных технологий Южной Кореи заявляло о планах запустить в стране коммерческую сеть 6G в 2028 году. К 2030 году сети шестого поколения должны появиться в Китае и США.

Главным отличием сетей 6G от 5G является невероятная скорость передачи данных. Если в сетях 5G она составляет от 1 Гбит/с до 10 Гбит/с, что в 30 раз выше, чем в сетях 4G (до 300 Мбит/с), то в сетях 6G данные передаются еще в десять раз быстрее — со скоростью 100 Гбит/с.

Скорость интернета на сетях шестого поколения превосходит показатели, достижимые при использовании оптоволоконных кабелей. В перспективе новая технология позволит вообще отказаться от прокладки любых кабелей и обеспечивать покрытие быстрым интернетом огромных территорий.