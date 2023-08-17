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Производство iPhone 15 началось до официального анонса

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Apple
Фото: © Aleksander Vlad / Unsplash License

Foxconn объявила о начале массового производства iPhone 15 на индийской фабрике. Этот шаг осуществляется с целью уменьшить разрыв между производством в Китае и Индии и снизить зависимость Apple от китайской промышленности. 

С началом производства iPhone 15 в индийском заводе Foxconn Apple стремится укрепить свое присутствие на рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Это поможет компании сократить затраты на логистику и ускорить поставки.

Этот переход означает, что впервые новые модели iPhone будут массово производиться до их официального запуска. Стратегическое решение поможет компании опережать спрос на рынке и обеспечить более плавный выпуск смартфонов.

Производственные масштабы iPhone 15 в Индии будут зависеть от доступности импортных комплектующих и возможности расширения линий.

Foxconn, не останавливаясь на достигнутом, долгосрочно планирует расширять свою деятельность в Индии. Ожидается, что к концу 2024 года компания начнет производство AirPods в этой стране.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

nicollaich

Молодцы. Теперь направить бойцов всу в направлении киева.

Alhazred

Здорово они тебя потроллили)))