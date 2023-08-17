Большинство спутников оказалось уязвимо перед хакерами

Исследования, проведенные экспертом по кибербезопасности Йоханнесом Вильбольдом, показали, что спутники практически не защищены от хакерских атак и могут быть уязвимы.

На конференции Black Hat в Лас-Вегасе (США) Вильбольд озвучил свои выводы о том, что множество орбитальных спутников, включая те, что управляются крупными государственными организациями и частными компаниями, остаются уязвимыми перед возможными удаленными хакерскими атаками.

Согласно исследованию, проведенному Вильбольдом, множество спутников лишены должных систем безопасности, что делает их легкой мишенью для злоумышленников. Из 132 космических аппаратов, проверенных в рамках обзора, лишь два прошли тестирование на проникновение. Остальные оказались уязвимыми, особенно в области связи и управления.

Главной уязвимостью спутников названа их связь с земными станциями и управляющими центрами. Хакеры имеют возможность вмешаться в передачу данных или даже перехватить контроль над спутником. Это может обернуться кражей или повреждением спутника.

Вильбольд подчеркнул, что безопасность спутников имеет решающее значение для функционирования современного мира. Государства и частные компании, зависящие от спутниковой технологии, должны вложить усилия в укрепление кибербезопасности своих систем.