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Пятилетняя GeForce RTX 2080 Ti превзошла новую RTX 4060 Ti в играх

Источник:
Sibnet.ru
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Видеокарта RTX 2080 Ti
Фото: © Christian Wiediger / Unsplash License

Автор YouTube-канала eTeknix, провел сравнение в играх между двумя видеокартами GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 4060 Ti. Оказалось, что старое поколение еще рано списывать со счетов.

Анализ производительности проходил на ПК с мощным процессором Intel Core i9-12900K и 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6200 в разрешениях 1080p и 2K в 15 популярных играх.

При включенной технологии трассировки лучей (RT) и разрешении 1080p, GeForce RTX 4060 Ti продемонстрировала средний показатель 136 кадров в секунду, в то время как более старая GeForce RTX 2080 Ti достигла 140 кадров в секунду. Переходя к разрешению 2K, RTX 4060 Ti показала средние 96 кадров в секунду, а RTX 2080 Ti немного опередила с 101 кадром в секунду.

Однако, при отключенной технологии трассировки лучей (RT), ситуация меняется. При разрешении 1080p, RTX 4060 Ti выдала средние 149 кадров в секунду, тогда как RTX 2080 Ti достигла 155 кадров в секунду. При разрешении 2K, RTX 4060 Ti держалась на уровне 109 кадров в секунду, в то время как RTX 2080 Ti продемонстрировала 115 кадров в секунду.

Из результатов исследования следует сделать вывод, что в сравнении с GeForce RTX 2080 Ti, выпущенной уже пять лет назад, новая видеокарта RTX 4060 Ti выглядит менее привлекательной. 

Оказалось, что RTX 2080 Ti, которая в настоящее время стоит дешевле, остается более производительной в большинстве тестовых сценариев. Однако важно учитывать, что RTX 2080 Ti уже не считается новинкой и может не предоставлять такую же поддержку последних технологий, как RTX 4060 Ti.

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Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

masiki

в следующем году изберём путина - он всё исправит и виновных, кто довёл страну до такого состояния, накажет!...

razor_mix

Чет не вижу радости здешних ботов