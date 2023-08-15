Пятилетняя GeForce RTX 2080 Ti превзошла новую RTX 4060 Ti в играх

Автор YouTube-канала eTeknix, провел сравнение в играх между двумя видеокартами GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 4060 Ti. Оказалось, что старое поколение еще рано списывать со счетов.

Анализ производительности проходил на ПК с мощным процессором Intel Core i9-12900K и 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6200 в разрешениях 1080p и 2K в 15 популярных играх.

При включенной технологии трассировки лучей (RT) и разрешении 1080p, GeForce RTX 4060 Ti продемонстрировала средний показатель 136 кадров в секунду, в то время как более старая GeForce RTX 2080 Ti достигла 140 кадров в секунду. Переходя к разрешению 2K, RTX 4060 Ti показала средние 96 кадров в секунду, а RTX 2080 Ti немного опередила с 101 кадром в секунду.

Однако, при отключенной технологии трассировки лучей (RT), ситуация меняется. При разрешении 1080p, RTX 4060 Ti выдала средние 149 кадров в секунду, тогда как RTX 2080 Ti достигла 155 кадров в секунду. При разрешении 2K, RTX 4060 Ti держалась на уровне 109 кадров в секунду, в то время как RTX 2080 Ti продемонстрировала 115 кадров в секунду.

Из результатов исследования следует сделать вывод, что в сравнении с GeForce RTX 2080 Ti, выпущенной уже пять лет назад, новая видеокарта RTX 4060 Ti выглядит менее привлекательной.

Оказалось, что RTX 2080 Ti, которая в настоящее время стоит дешевле, остается более производительной в большинстве тестовых сценариев. Однако важно учитывать, что RTX 2080 Ti уже не считается новинкой и может не предоставлять такую же поддержку последних технологий, как RTX 4060 Ti.