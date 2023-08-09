Обнаженная сестра Кейт Мосс совершила дьявольский ритуал

Модель Лотти Мосс опубликовала в соцсетях откровенную фотографию, на которой девушка позирует полностью обнаженной в нарисованной мелом пентаграмме на фоне горящих свечей.

Фото: © соцсети Лотти Мосс

«Прокляни бывшего», — подписала снимки 24-летняя модель, которая является сводной сестрой Кейт Мосс по отцу. Как и старшая сестра, девушка занимается модельным бизнесом и уже работала с такими брендами, как Calvin Klein и Chanel.

Пользователи негативно оценили «дьявольский ритуал» модели. Некоторые предположили, что девушка пытается таким образом повысить свою популярность. «Играете с дьяволом, и огонь будет охотиться за вами, дорогая», — предостерег один из комментаторов.

Другой подписчик предположил, что модель была травмирована с рождения и попросту не понимает, что происходит. «Злые и несчастные люди не очень-то любят счастливых и радостных», — отметил еще один пользователь.