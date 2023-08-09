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Обнаженная сестра Кейт Мосс совершила дьявольский ритуал

Источник:
Sibnet.ru
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Модель Лотти Мосс опубликовала в соцсетях откровенную фотографию, на которой девушка позирует полностью обнаженной в нарисованной мелом пентаграмме на фоне горящих свечей.

Лотти Мосс
Фото: © соцсети Лотти Мосс

«Прокляни бывшего», — подписала снимки 24-летняя модель, которая является сводной сестрой Кейт Мосс по отцу. Как и старшая сестра, девушка занимается модельным бизнесом и уже работала с такими брендами, как Calvin Klein и Chanel.

Пользователи негативно оценили «дьявольский ритуал» модели. Некоторые предположили, что девушка пытается таким образом повысить свою популярность. «Играете с дьяволом, и огонь будет охотиться за вами, дорогая», — предостерег один из комментаторов.

Другой подписчик предположил, что модель была травмирована с рождения и попросту не понимает, что происходит. «Злые и несчастные люди не очень-то любят счастливых и радостных», — отметил еще один пользователь.

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mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

nicollaich

У нас свобода слова. Они сегодня не хочут-с

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!