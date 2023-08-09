Шэрон Стоун заинтересовалась тренировкой хоккейного «Динамо» из Бреста

Актриса Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками хоккеистов брестского «Динамо», автор методики предложил ей попробовать их лично и пригласил в Белоруссию, сообщила Федерация хоккея страны.

Стоун репостнула в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Reels c необычной тренировкой хоккеистов «Бреста».

«Мне нужно это попробовать. Девочки, где?» — написала она. «Где? Как? Когда?» — также прокомментировала актриса под видео. После этого ролик набрал в соцсети более 1,5 миллиона просмотров.

Это была тренировка хоккеистов по разработанной специалистом Игорем Михутой методике. Координационные тренировки представляют собой определенную последовательность движений, которые помогают вырабатывать силу, скорость, выносливость и гибкость.

Михута заявил порталу Smartpress.by, что уже пригласил актрису в Белоруссию, а также готов провести с ней онлайн-занятие, если она не сможет приехать. «С актрисой у нас была небольшая переписка: мы пригласили ее в Беларусь, она поблагодарила», — сказал он.