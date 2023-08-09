НАВЕРХ

Шэрон Стоун заинтересовалась тренировкой хоккейного «Динамо» из Бреста

Источник:
Sibnet.ru
284 0
Шэрон Стоун
Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Актриса Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками хоккеистов брестского «Динамо», автор методики предложил ей попробовать их лично и пригласил в Белоруссию, сообщила Федерация хоккея страны.

Стоун репостнула в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Reels c необычной тренировкой хоккеистов «Бреста».

«Мне нужно это попробовать. Девочки, где?» — написала она. «Где? Как? Когда?» — также прокомментировала актриса под видео. После этого ролик набрал в соцсети более 1,5 миллиона просмотров.

Это была тренировка хоккеистов по разработанной специалистом Игорем Михутой методике. Координационные тренировки представляют собой определенную последовательность движений, которые помогают вырабатывать силу, скорость, выносливость и гибкость.

Михута заявил порталу Smartpress.by, что уже пригласил актрису в Белоруссию, а также готов провести с ней онлайн-занятие, если она не сможет приехать. «С актрисой у нас была небольшая переписка: мы пригласили ее в Беларусь, она поблагодарила», — сказал он.

Еще по теме
Юный чемпион России по хоккею с мячом умер после укуса клеща
ХК «Сибирь» сыграет первый матч на новой арене в сентябре
КХЛ озвучила новые изменения игры в хоккей
Хоккейная «Сибирь» трогательно попрощалась со старым ЛДС
смотреть все
Спорт #Хоккей #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Народный фронт исключит Исинбаеву из руководства
25.07.2023 11:35
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Песков напомнил о заслугах Исинбаевой перед Россией
21.07.2023 10:33
info.sibnet.ru
Глава Дагестана выступил против чемпионки Елены Исинбаевой
19.07.2023 15:30
info.sibnet.ru
Звезда OnlyFans показала грудь после победы в боксе. ВИДЕО
17.07.2023 13:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу обвинил Польшу в намерении оккупировать Западную Украину
Взрыв прогремел на оборонном заводе в Подмосковье
Россияне накопили наличных на 16 триллионов рублей
Назван самый легкий способ сохранить здоровье в жару
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

nicollaich

У нас свобода слова. Они сегодня не хочут-с

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!