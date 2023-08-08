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Microsoft обучила ИИ менять текст в браузере Edge

Источник:
Sibnet.ru
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Участник программы тестирования браузера Edge с ником Leopeva64 опубликовал в Twitter информацию о новой опции программы, позволяющей редактировать текст в окне с использованием нейросети Bing AI.

Microsoft уже обновила клавиатурное приложение SwiftKey для устройств на базе iOS и Android, добавив аналогичный инструмент. Теперь, по всей видимости, этот функционал готовится к внедрению в десктопную версию браузера Edge.

Суть функции заключается в возможности выделить произвольный текст и с помощью горячих клавиш Alt + I предложить искусственному интеллекту обработать его. После завершения обработки, браузер отображает окно сj сгенерированным текстом. 

Пользователь может внести корректировки в конечный результат, выбрав один из трех параметров: стиль (профессиональный, случайный, восторженный или неформальный), форматирование (абзац, идеи, текст для блога или электронное письмо) и длину (короткая, средняя, длинная). 

Microsoft пока не оглашает сроки тестирования и дату выхода новой опции в общий доступ. Функция доступна всем участникам программы предварительного просмотра Cannary.

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Топ комментариев

physx

Этих хероев раз такие отважные, самих отправить на Украину надо.

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...

Asd10

Ну и ни к чему европцам поднимать ставки, рискуя пятой точкой. Сольют украинушку вместе с её вилами в...