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Бегун Шубенков опоздал на соревнования из‑за пробок в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей Шубенков
Фото: © @sergey.shubenkov

Российский бегун Сергей Шубенков опоздал на сутки на чемпионат России по легкой атлетике из-за сильных пробок в Новосибирске.

«Новосибирск — это последнее место на земле теперь, где я хотел бы побывать. Я пробирался через Новосибирск по этим чертовым пробкам и опоздал на самолет, поэтому пришлось в субботу лететь через Москву сюда, потому что не было билетов на поезд», — цитирует ТАСС Шубенкова.

Спортсмен добавил, что рассматривал вариант добраться до Челябинска на машине или мотоцикле, но все же предпочел самолет.

Шубенков родом из Барнаула. В 2015 году он стал чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами. У него две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира, а также два золота и одно серебро летних европейских первенств.

На чемпионате России по легкой атлетике, который сейчас проходит в Челябинске, спортсмен завоевал серебряную медаль.

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Спорт #Летние виды #Новосибирск
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