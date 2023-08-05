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Valve изменила формат проведения чемпионата мира по Dota 2

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Valve изменила формат проведения чемпионата мира по Dota 2 — турнира The International, сообщается на сайте соревнований.

Теперь групповая стадия турнира вместо двух групп по 10 участников будет включать в себя четыре группы по пять команд. Худший коллектив каждой группы сразу покинет турнир. После этого пройдут матчи, определяющие положение оставшихся команд в сетке плей-офф.

The International теперь считается решающая стадия турнира, в которую попадут восемь лучших команд. Групповую стадию переименовали в «Дорогу на The International». Всего на турнире сыграют 20 команд.

Плей-офф стартует 20 октября. Сначала восемь лучших команд сразятся за четыре места в верхней сетке, а затем пройдет серия матчей на выбывание, где выяснятся четыре участника нижней сетки финала. Все матчи будут играться до двух побед.

The International 2023 состоится 12–29 октября в американском Сиэтле. Согласно данным портала Liquipedia, 12 команд уже отобрались на главный турнир сезона. Среди них три российских коллектива — 9Pandas, BB Team и Team Spirit. Призовой фонд чемпионата пока не объявлен.

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