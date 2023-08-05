НАВЕРХ

Сборная России по гандболу стала участником невероятного матча

Источник:
Sibnet.ru
142 0

Женская юношеская сборная России по гандболу разгромила команду Киргизии с невероятным счетом — 76:1.

Матч, в котором была зафиксирована необычная результативность, проходил на Играх стран СНГ в белорусском Бресте. В составе юношеских сборных России и Киргизии выступали гандболистки в возрасте до 19 лет.

Рекордный счет в официальных матчах по гандболу был зафиксирован 42 года назад — матч между сборными СССР и Афганистана по гандболу завершился со счетом 86:2. Этот результат официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Белоруссии. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками также могут стать представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.

Еще по теме
Россиянин Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Швеции
Польша не пустила на теннисный турнир россиянку Звонареву
Медведев проиграл полуфинал Уимблдона
«Понималка должна работать»: как стать скейтером
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Народный фронт исключит Исинбаеву из руководства
25.07.2023 11:35
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Песков напомнил о заслугах Исинбаевой перед Россией
21.07.2023 10:33
info.sibnet.ru
Глава Дагестана выступил против чемпионки Елены Исинбаевой
19.07.2023 15:30
info.sibnet.ru
Звезда OnlyFans показала грудь после победы в боксе. ВИДЕО
17.07.2023 13:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
Обсуждение (0)
Картина дня
Киев признал невозможность получения ядерного оружия
Российский танкер получил пробоину после атаки дрона
Украина объявила тотальную воздушную тревогу
Россия наладила выпуск дрона «Гастелло»
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
82
Африка шокировала Запад уровнем поддержки Путина
48
Навальному вынесли новый приговор
43
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
36
Россию признали пятой экономикой мира
35
Песков рассказал, что Россия сделала для недопущения войны