Сборная России по гандболу стала участником невероятного матча

Женская юношеская сборная России по гандболу разгромила команду Киргизии с невероятным счетом — 76:1.

Матч, в котором была зафиксирована необычная результативность, проходил на Играх стран СНГ в белорусском Бресте. В составе юношеских сборных России и Киргизии выступали гандболистки в возрасте до 19 лет.

Рекордный счет в официальных матчах по гандболу был зафиксирован 42 года назад — матч между сборными СССР и Афганистана по гандболу завершился со счетом 86:2. Этот результат официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Белоруссии. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками также могут стать представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.