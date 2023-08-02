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Гидросамолет разбился на севере Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня около 11.00 (07.00 мск) в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории реки Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет», — сказано в сообщении.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту судна находилось два человека. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, люди, находившиеся на борту гидросамолета, погибли. В МЧС эту информацию подтвердили.


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