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Путин пообещал Африке бесплатное зерно

Источник:
ТАСС
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Россия будет поставлять зерно на африканский континент — как безвозмездно, так и на коммерческой основе, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги саммита Россия — Африка.

Кроме того, Россия будет оказывать содействие в развитии энергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности экономик африканских государств в углеводородном топливе и электрогенерирующих мощностях, отметил Путин.

Глава государства уточнил, что в 2022 году Россия направила 11,5 миллиона тонн зерна в африканские страны. При этом только за первые шесть месяцев этого года показатель почти достиг 10 миллионов тонн.

На саммите президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что завершение зерновой сделки может сказаться на сотрудничестве России и Африки, но Москва многое делает для решения продовольственной проблемы.

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Политика #Россия #Торговля
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