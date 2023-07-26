Новые правила призыва на срочную службу вступят в силу с 2024 года. Набирать в армию срочников будут с 18 до 30 лет. Такой закон приняла Госдума. Она же многократно увеличила штрафы для уклонистов.

Изменить диапазон призывного возраста в конце 2022 года предложил министр обороны Сергей Шойгу. Но параметры и идея у этой инициативы тогда были другие. Военные хотели сдвинуть границы призывного возраста на три года (с 21 года до 30 лет), чтобы в армию набирать зрелых людей, а не вчерашних школьников.

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Картаполов в январе 2023 года говорил, что 18-летний юноша, подпадающий под призыв, «ничего не видел в жизни, кроме папы с мамой и школы. «А в случае повышения до 21 года у него пройдет 2,5–3 года после окончания школы. Он получит какую-то профессию, повзрослеет, станет самостоятельным. И после этого он станет более готовым для той же самой службы», — пояснял он.

Осенняя призывная кампания 2023 года пройдет по старым правилам. Для тех, кто отправится служить осенью, ничего не изменится. Получить ответы на вопросы о призыве можно по телефону горячей линии 122.

Но через полгода концепция поменялась. Нижнюю границу призывного возраста решили оставить прежней. «Потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — пояснил Картаполов.

Верхнюю границу изменили до 30 лет. Таким образом, диапазон призывного возраста расширился с девяти до 13 лет. При этом позабыли и об изначальном обещании поднимать верхнюю границу постепенно, в течение трех лет. Согласно закону, она будет поднята сразу, правда, в 2024 году. Тех, кому в 2023-м исполнится 27 лет, новые правила не коснутся.

Кого призовут в 2024 году

Весенний призыв 2024 года пройдет уже по новым правилам. В его ходе призывать на срочную службу будут в возрасте от 18 до 30 лет.

Право на отсрочку имеют:

студенты очной формы обучения (дневное и вечернее отделение)

отцы двух и более детей

призывники, ухаживающие за немощным родственником

представители IT-профессий (при условии подачи заявки на «Госуслугах» за полгода)

негодные по состоянию здоровья

Служба продлится 12 месяцев. В Госдуме заверили, что, несмотря на слухи, увеличивать срок службы не планируется. Первые полгода срочник будет получать военную специальность, вторые полгода — совершенствовать навыки в линейных частях.

Штрафы и ограничения

Госдума утвердила также новые штрафы для призывников. Действовать они начнут с осени 2023 года. За неявку в военкомат по повестке ждет наказание от 10 до 30 тысяч рублей. Сейчас сумма этого штрафа составляет от 500 до 3 тысяч рублей, то есть вырос он многократно.

Если гражданин не сообщит в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, переезде на новое место жительство его ждет штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Штрафы от 5 до 15 тысяч предусмотрели для граждан, не сообщивших о выезде из России на срок более шести месяцев. Призывников, в период призывной кампании без уведомления покинувших место жительство на срок более трех месяцев, ждет штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

За уклонение от прохождения медицинской комиссии Госдума установила штрафы в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Сейчас за это наказывают штрафом в размере от 500 до 3 тысяч рублей или просто вынесением предупреждения.

Помимо штрафов для тех, кто не явится в военкомат, вводят и другие ограничения. Уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Также временно станут недоступны регистрация автомобилей, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.

Оповещать призывников планируется бумажными и электронными повестками. Последние будут появляться в личном кабинете в «Госуслугах» после того, как они будут включены в единый реестр направленных (врученных) повесток. Этот реестр должен заработать к осени 2023 года.

Призывникам, получившим повестку, будет запрещено выезжать из России со дня ее размещения в реестре врученных повесток.