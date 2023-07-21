Президент США Джо Байден потерял ориентацию на сцене после выступления. Видео с инцидентом разлетелось по соцсетям.

На кадрах видно, как американский лидер после окончания речи загадочно поворачивается в сторону. При этом он совершает жест руками, словно рассчитывает траекторию последующего движения.

Он решительно делает шаг и тут же рассеяно останавливается. Спустя секунду он получает команду от охранника и направляется в противоположную сторону.

Байден — самый пожилой президент США в истории. В этом году ему исполнится 81 год. Он регулярно попадает в курьезные ситуации и часто теряет ориентацию в пространстве.